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Командир дивизиона ВСУ объявлен в розыск из-за обстрела Лисичанска

МВД России объявило в розыск командира ВСУ Родина из-за обстрела Лисичанска

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Телеграм-канал РЕН ТВ|Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Родина за обстрел Лисичанска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства.

Отмечается, что Родин объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела об обстреле пекарни в Лисичанске 3 февраля.

Удар ВСУ американскими ракетами HIMARS по городу Лисичанску в ЛНР произошел 3 февраля и стал причиной разрушения местной пекарни.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по городу Лисичанску.

8 февраля сообщалось, что Следственный комитет России установил командиров Вооруженных сил Украины, отдавших приказ об ударе по Лисичанску.

Ранее генерал ВСУ заявил о превосходстве российских укреплений.

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