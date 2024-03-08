Командир дивизиона ВСУ объявлен в розыск из-за обстрела Лисичанска

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Родина за обстрел Лисичанска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства.

Отмечается, что Родин объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела об обстреле пекарни в Лисичанске 3 февраля.

Удар ВСУ американскими ракетами HIMARS по городу Лисичанску в ЛНР произошел 3 февраля и стал причиной разрушения местной пекарни.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по городу Лисичанску.

8 февраля сообщалось, что Следственный комитет России установил командиров Вооруженных сил Украины, отдавших приказ об ударе по Лисичанску.

Ранее генерал ВСУ заявил о превосходстве российских укреплений.