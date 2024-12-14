Следствие работает по делу о хищениях на объектах Минобороны в Москве и Балашихе

Следствие ищет других фигурантов в деле о хищениях на объектах Московской области в Балашихе и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

На данном этапе известно, что основными фигурантами дела являются начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (подразделение Минобороны) Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.

«Грачев, обвиняемый в совершении преступления в составе организованной группы, не все участники которой установлены и задержаны <...> может скрыться от органов предварительного следствия и суда», — указано в судебных документах.

До этого основной обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах на сумму в 2 млрд рублей, генеральный директор компании «Пикет» Андрей Есипов просил выпустить его из СИЗО, указывая среди своих заслуг участие в специальной военной операции на Украине.

Ранее главу «Ленбытхима» обвинили в хищении более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны.