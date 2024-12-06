Глава «Ленбытхима» похитил более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны

Генерального директора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, ранее находившегося под домашним арестом, арестовали по делу о хищении более 50 млн рублей в рамках госконтрактов для министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный следственный управления Следственного комитета России.

«Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в официальном сообщении.

Следствие считает, что в процессе работы по госконтрактам Михайлов завысил цены на сырье и материалы, в результате чего был причинен ущерб свыше 50 миллионов рублей.

В сентябре стало известно, что Михайлов был помещен под домашний арест в Санкт-Петербурге в связи с делом о мошенничестве, связанном с госконтрактами на сумму свыше 115 млн рублей, заключенными с АО «Военторг». По версии следствия, в процессе выполнения данных контрактов он намеренно завышал цены на сырье и материалы, присвоив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позже на его имущество стоимостью 40 млн рублей был наложен арест.

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