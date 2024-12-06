Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Ленбытхима» похитил более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны

Главу «Ленбытхима» арестовали по делу о хищении на контрактах для Минобороны РФ

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Генерального директора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, ранее находившегося под домашним арестом, арестовали по делу о хищении более 50 млн рублей в рамках госконтрактов для министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный следственный управления Следственного комитета России.

«Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в официальном сообщении.

Следствие считает, что в процессе работы по госконтрактам Михайлов завысил цены на сырье и материалы, в результате чего был причинен ущерб свыше 50 миллионов рублей.

В сентябре стало известно, что Михайлов был помещен под домашний арест в Санкт-Петербурге в связи с делом о мошенничестве, связанном с госконтрактами на сумму свыше 115 млн рублей, заключенными с АО «Военторг». По версии следствия, в процессе выполнения данных контрактов он намеренно завышал цены на сырье и материалы, присвоив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позже на его имущество стоимостью 40 млн рублей был наложен арест.

Ранее в Москве арестовали бывшего руководителя департамента «Станкина»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами