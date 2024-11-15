Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) о прохождении военной службы. Об этом РИА Новости сообщил военнопленный Денис Дунякин.

«Рассказывали, что контракт был на год (у иностранных наемников. — «Газета. Ru») с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения», — сказал мужчина.

Дунякин добавил, что узнал данную информацию во время обучения. По словам пленного, вместе с ним на полигоне тренировались наемники из Колумбии.

5 ноября украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что в украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, доставляли множество раненых колумбийских наемников. Он отметил, что колумбийцы не говорили на украинском.

8 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска поразили в Херсонской области бронеавтомобиль с иностранными наемниками, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее помогавший ВС РФ американец Мартиндейл дал совет наемникам перед приездом на Украину.