Многие украинцы выбирают Россию, а не Украину, потому что их не устраивают «унизительные и нечеловеческие» условия жизни, которые создали киевские власти. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Возвращение тысяч граждан Украины на неподконтрольные Киеву территории, то есть осознанный выбор России как государства проживания, — один из главных трендов обанкротившейся Украины (президента страны Владимира — «Газета.Ru») Зеленского», — заявил политик.

Медведчук подчеркнул, что расходы на выплату помощи на проживание внутренне перемещенных граждан на следующий год ощутимо сокращаются. По словам политического деятеля, Киев планомерно создает максимально неблагоприятные условия на Украине для переселенцев, таким образом осознанно подталкивая их к решениям.

Среди прочего Медведчук озвучил цифры населения вошедших в состав России территорий. По официальным данным местных статистических служб, в нынешнем году цифры достигли отметки в 8,6 миллиона человек.

В свою очередь население Украины продолжает неуклонно сокращаться, в то время как Россия прирастает населением. Украина безвозвратно теряет своих граждан, указал председатель совета движения «Другая Украина». Политик подчеркнул, что украинским гражданам выгодно жить в России, потому что они смогут получать более выгодные условия для жизни. Кроме того, обратил внимание Медведчук, желание жить в России подпитывает стремление «спасти свою жизнь», а также возможность говорить на родном для многих украинцев русском языке и исповедовать каноническое православие, которое исторически сложилось как вера украинского народа.

5 декабря британский журнал Spectator писал, что тысячи украинских беженцев, которые уехали жить в Россию, «проголосовали ногами» против режима Зеленского, а также против нищеты и изгнания, которые ждали их на родине. Также издание упомянуло и сокращение выплат на пособия миллионам внутренне перемещенных граждан.

Ранее Шольц попросил Зеленского заставить украинцев работать.