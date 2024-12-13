В Германии сделали заявление об отправке европейских войск на Украину

Вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине сейчас не актуален. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

По его словам, договариваться насчет отправки войск следует только «при определенных условиях в будущем».

Представитель немецкого кабмина также добавил, что установить перемирие между Россией и Украиной поможет прекращение огня обеими сторонами.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.

10 декабря Туск сделал прогноз, согласно которому переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться этой зимой. Возможные переговоры он планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что ожидает переломных событий на Украине.

Ранее Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.