Путин присвоил 205-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 205-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады с присвоением ей почетного наименования «гвардейская». Телеграмма с поздравлениями размещена на сайте Кремля.

Незадолго до этого президент подписал указ о присвоении 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде почетное наименование «гвардейская».

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе выполнения поставленных задач специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга. Среди прочего, Путин высоко оценил профессионализм личного состава бригады.

Российский лидер также выразил уверенность, что военнослужащие 205-й бригады будут и впредь хранить верность своей присяге и с честью служить Родине.

6 декабря Путин поздравил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду имени А. В. Захарченко и 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) с получением наименований «гвардейские». Глава государства высоко отметил наличие особых заслуг, отваги и мужества двух бригад, которые были продемонстрированы при защите России и ее государственных интересов.

Ранее Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством».