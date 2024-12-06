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Путин обратился с поздравлением к двум бригадам Вооруженных сил России

Путин поздравил две бригады ВС РФ с получением наименований «гвардейские»

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду имени А. В. Захарченко и 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) с получением наименований «гвардейские». Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, это большая честь и признание особых заслуг двух бригад, продемонстрированных при защите России и ее государственных интересов.

Президент отметил, что качественные и решительные действия личного состава бригад в ходе специальной военной операции на Украине — это образец выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма.

Путин выразил уверенность, что состоящие в бригадах военнослужащие продолжат хранить верность присяге, с честью служить России, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.

Глава государства также пожелал командованиям и личным составам бригад крепкого здоровья и успехов.

Ранеее Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации.

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