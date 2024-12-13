В Госдуме отреагировали на идею об отправке войск ЕС на Украину

Кремль вряд ли согласится на размещение иностранных войск на территории Украины. Такое мнение высказал в беседе с RTVI депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Мы категорически против какого-либо ввода миротворческого контингента. Мы понимаем, что это оккупация будет со стороны стран Европы и стран блока НАТО, в первую очередь, Украины, что недопустимо для нас», — отметил он.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп считает необходимым размещение войск европейских стран на Украине. По мнению будущего американского лидера, иностранный контингент должен появиться на украинской территории после завершения конфликта и следить за соблюдением режима прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в пятницу идею об отправке европейских войск на Украину после завершения боевых действий, призвал «не забегать вперед». Как сказал представитель Кремля, подобные вопросы должны обсуждаться в ходе переговоров.

Ранее глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину.