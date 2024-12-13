Российские войска ударили по живой силе ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.



Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.

Кроме того, наносятся удары по противнику силами российской авиации. ВСУ потеряли около 200 военнослужащих.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 40 260 военнослужащих. Также российские войска уничтожили 239 танков, 177 боевых машин пехоты и 125 бронетранспортеров. Помимо этого, были ликвидированы порядка 1252 боевых бронированных машин и 1124 автомобиля. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, резюмировали в Минобороны.

Недавно бывший глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, что освобожденные села в курском приграничье разрушены ВСУ почти полностью.

Ранее в подполье заявили об ударе по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область.