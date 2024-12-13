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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 200 бойцов в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, за сутки потери ВСУ составили свыше 200 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка «Challenger» британского производства, две боевые машины пехоты», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий в российском регионе были уничтожены в том числе БМП «Marder» немецкого производства, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, а также девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 40 260 военнослужащих. Также российские войска уничтожили 239 танков, 177 боевых машин пехоты и 125 бронетранспортеров. Помимо этого, были ликвидированы порядка 1252 боевых бронированных машин и 1124 автомобиля. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, резюмировали в Минобороны.

До этого военный корреспондент Владимир Романов рассказал, что спецназ КНДР принял участие в боевых действиях в селе Плехово, которое находится в Суджанском районе Курской области. По его данным, северокорейские бойцы за два часа захватили контроль над населенным пунктом, вытеснив подразделения Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат заявила о желании жителей Суджанского района вернуться домой

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