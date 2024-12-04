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Российский военный на велосипеде повел в атаку БМП через минное поле

Военный ВС России на велосипеде повел БМП через минное поле и попал на видео

Российский военнослужащий на велосипеде повел военную технику в атаку через минное поле в зоне спецоперации и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным издания, штурмовик хорошо знал карту минного поля, поэтому решил поехать впереди бронемашины пехоты (БМП) — таким образом он смог провести сослуживцев безопасным путем.

Кадры заезда российского бойца были получены с контролирующего ситуацию беспилотного летательного аппарата. Операторы дрона пребывали в шоке от безрассудства солдата и не могли поверить, что тот в самом деле отправился на минное поле на таком виде транспорта.

«Да ну (...) Он в натуре на велике катит», — сказали бойцы за кадром.

До этого стало известно, что младший сержант Владислав Куданов оборонял важную позицию в зоне специальной военной операции (СВО) в одиночку 14 дней. Упорство бойца дало время российским подразделениям перестроиться и взять под контроль несколько улиц в населенном пункте.

Ранее российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с военным ВСУ.

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