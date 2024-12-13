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Названы возможные места запуска сбитого в Ленобласти разведывательного БПЛА

SHOT: сбитый в Ленобласти разведывательный БПЛА мог быть запущен из Финляндии

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Shutterstock

Названы возможные места запуска сбитого в Ленинградской области разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Версии экспертов опубликовал SHOT в своем Telegram-канале.

«Разведывательный беспилотник, сбитый в Ленинградской области, мог быть запущен с территории Финляндии», — говорится в публикации.

По предварительным данным, эксперты считают, что сбит был дрон типа «Баба Яга» или Mavic 3 Pro. У обоих при увеличении мощности аккумуляторов радиус полета доходит примерно до 35 километров.

Таким образом, пишет SHOT, существует три версии, откуда дрон могли запустить: из Финляндии, из акватории Финского залива или из России.

Вечером 12 декабря БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны в районе распределительного перевалочного комплекса-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Предположительно, дрон мог вести съемку комплекса. Обломки упали в акватории Финского залива. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в небе над Санкт-Петербургом сбили украинский беспилотник.

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