В Ленинградской области сбили беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили разведывательный дрон в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидировали вечером 12 декабря. Его заметили около 23:00 (совпадает с мск).

«Дрон уничтожен силами ПВО в районе распределительного перевалочного комплекса-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. <...> Предположительно, он вел съемку комплекса», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что обломки уничтоженного БПЛА упали в акватории Финского залива. Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

15 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что местный оперативный штаб решил ввести ограничения на посещение внешних островов Финского залива. В результате гражданам перестали выдавать пропуска на посещение соответствующих островов, если их деятельность не связана с исполнением профессиональных обязанностей или чрезвычайными обстоятельствами.

Как отметил глава региона, данный шаг был необходим для повышения эффективности работы пограничной службы. В частности, речь идет о предотвращении угроз использования дронов в акватории Финского залива.

Ранее в небе над Санкт-Петербургом сбили украинский беспилотник.