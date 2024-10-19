ВСУ атаковали Петербург беспилотником

Системы противовоздушной обороны сбили над воздушным пространством Санкт-Петербурга беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над территорией России: 13 дронов над Брянской областью, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Позднее над Брянской областью сбили еще четыре дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.