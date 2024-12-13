Командному составу и военным группировки «Восток» вручили награды

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов во время визита на командный пункт группировки войск «Восток» вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военным. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Глава российского военного ведомства вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника, средств связи, а также показали образцы роботизированных комплексов различного назначения, которые эффективно применяются подразделениями группировки во время решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российского военного хирурга, доставшего из раны бойца российской армии взрыватель от неразорвавшегося снаряда, нужно наградить за храбрость.

Ранее участник программы «Время героев» получил премию «Золотой пояс».