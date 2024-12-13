В Сирии заявили, что обсуждать присоединение страны к политсоюзам пока рано

Обсуждать присоединение Сирии к политическим или экономическим союзам преждевременно. Об этом ТАСС заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра.

«Не думаю, что в ближайшем будущем возможно обсуждать присоединение к экономическим или политическим союзам», — сказал он.

По мнению Сабры, «на начальном этапе Сирии нужно сосредоточиться на восстановлении того, что было разрушено». Он отметил, что фаза восстановления может занять 5-10 лет.

«За это время у нас будет демократически избранное национальное правительство и парламент, которые будут отвечать за принятие решений о членстве Сирии в политических и экономических союзах», — пояснил политик.

Также Сабра заявил, что вопрос о любом иностранном присутствии в Сирии должен решаться на референдуме, это относится и к российским военным базам. Он подчеркнул, что именно результаты референдума и покажут, согласны ли сирийские граждане с нахождением российских военных баз в Сирии.

Ранее в США раскрыли важность для России присутствия военных баз в Сирии.