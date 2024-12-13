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Бергманн назвал условие поражения Украины к 2026 году

Аналитик Бергманн заявил, что Украина проиграет РФ к 2026 году без помощи США

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Gleb Garanich/Reuters

Украина может проиграть России к 2026 году, если Евросоюз не сможет компенсировать сокращение поставок военной помощи Киеву от США. Такое мнение выразил в эфире телеканала CNBS директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

«Опасность в том, что в 2026 году мы увидим в Киеве то же, что и в Кабуле в 2021 году — военный коллапс, ведущий к концу Украины и украинской демократии», — заявил эксперт.

Тем не менее, представители CNBS выразили мнение, что Евросоюз все же может нарастить уровень поддержки Украины до такого уровня, чтобы компенсировать отстранение США, отмечая, что объем помощи стран ЕС Украине почти вдвое превышает американский — по данным Кильского института экономики, за период с января 2022 года по октябрь 2024 года, Европа выделила Украине €241 млрд, а США — €119 млрд.

До этого сообщалось, что действующий президент США Джо Байден пытается организовать историческую переброску оружия Украине до прихода к власти Дональда Трампа.

Ранее FA писало, что без поддержки США Россия победит к концу 2026 года, а Украина потеряет Киев.

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