В Курской области назвали северокорейских военных «берсерками»

Источники военного корреспондента Юрия Котенка в Курской области назвали военнослужащих из Северной Кореи, участвующих в штурмах, «берсерками». Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале.

«Во-первых, это умение грамотно работать со всего [вооружения], что попадает под руку. Во-вторых, высокая индивидуальная подготовка. В-третьих, быстрота и слаженность действий на этапах развертывания и непосредственно выполнения б/з [боевой задачи]», — приводит военкор слова источника.

Котенок добавил, что его источник считает северокорейских военных «топом». По его словам, у них отсутствует страх в бою.

Накануне военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что спецназ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) принял участие в столкновении в селе Плехово, расположенном в Суджанском районе Курской области. По его данным, бойцы за два часа захватили контроль над населенным пунктом, вытеснив подразделения Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.