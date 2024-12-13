Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области назвали северокорейских военных «берсерками»

Военкор Котенок: участвующих в штурмах бойцов из КНДР назвали берсерками

close
KCNA/Reuters

Источники военного корреспондента Юрия Котенка в Курской области назвали военнослужащих из Северной Кореи, участвующих в штурмах, «берсерками». Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале.

«Во-первых, это умение грамотно работать со всего [вооружения], что попадает под руку. Во-вторых, высокая индивидуальная подготовка. В-третьих, быстрота и слаженность действий на этапах развертывания и непосредственно выполнения б/з [боевой задачи]», — приводит военкор слова источника.

Котенок добавил, что его источник считает северокорейских военных «топом». По его словам, у них отсутствует страх в бою.

Накануне военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что спецназ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) принял участие в столкновении в селе Плехово, расположенном в Суджанском районе Курской области. По его данным, бойцы за два часа захватили контроль над населенным пунктом, вытеснив подразделения Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами