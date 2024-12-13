Назван командующий «Востоком» в зоне СВО

Командующим группировкой «Восток» в зоне СВО официально назван генерал-лейтенант Андрей Иванаев. В таком качестве он упоминается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил Министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 кв. км», — говорится в сообщении ведомства.

До этого заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков предрек паузу в наступлении ВС РФ из-за дождя.

Отмечается, что непогода окажет влияние на возможности и российской, и украинской стороны, и связанная с ней пауза уже наблюдалась в 2022 и 2023 году. При этом дожди Греков назвал единственным препятствием для наступления ВС РФ.

Ранее группировка войск «Восток» взяла под контроль Золотую Ниву в ДНР.