В ВС РФ назвали единственное препятствие для наступления в зоне СВО

Дожди неминуемо приведут к паузе в активных боевых действиях в зоне специальной военной операции РФ на Украине (СВО). С таким заявлением выступил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

«Особый характер почв в той местности, где задачи выполняются, они затрудняют сейчас использование как тяжелых видов вооружения, колесной гусеничной техники, так и, собственно говоря, личного состава, потому что перемещаться по грязи, так сказать, не совсем удобно и [это] затрудняет использование штурмовых подразделений», — пояснил военный.

Отмечается, что непогода окажет влияние на возможности и российской, и украинской стороны, и связанная с ней пауза уже наблюдалась в 2022 и 2023 году. При этом дожди Греков назвал единственным препятствием для наступления ВС РФ.

До этого Греков заявил, что группировка ВС РФ «Восток» за месяц взяла под контроль восемь населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, в том числе Угледар.

Ранее военные рассказали о вынужденных правилах в зоне СВО.