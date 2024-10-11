Российские военные взяли под свой контроль поселок Золотая Нива, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Восток». Они же за минувшую неделю нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ», — говорится в заявлении.

В публикации подчеркивается, что в ходе сражений солдаты группировки «Восток» ликвидировали до 780 украинских военных и 51 автомобиль. Также им удалось вывести из строя 16 орудий полевой артиллерии, 12 из которых были произведены в странах — членах НАТО, и пять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера M113 американского производства.

11 октября агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило об отходе военных ВСУ с позиций, которые находятся к западу от города Часова Яра в ДНР. В материале уточнялось, что для Вооруженных сил РФ взятие под контроль этих позиций украинских войск представляет особенную выгоду.

Ранее советник главы ДНР рассказал о ходе боев за город Дзержинск.