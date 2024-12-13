Российский командир сорвал наступление ВСУ

Командир Павел Ческидов сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Павел на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков. Метким огнем из ствольной артиллерии расчет Павла Ческидова нанес существенные потери наступающим силам врага», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наступление ВСУ было остановлено при содействии артиллерийского расчета из отряда «Барс-16». В результате, по данным министерства, украинские войска потеряли большое число живой силы и несколько единиц автомобильной техники.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Херсонской области. Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Михайловка и Никольское.

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