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Российский командир сорвал наступление ВСУ

МО: командир Ческидов сорвал наступление ВСУ на позиции ВС России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир Павел Ческидов сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Павел на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков. Метким огнем из ствольной артиллерии расчет Павла Ческидова нанес существенные потери наступающим силам врага», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наступление ВСУ было остановлено при содействии артиллерийского расчета из отряда «Барс-16». В результате, по данным министерства, украинские войска потеряли большое число живой силы и несколько единиц автомобильной техники.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Херсонской области. Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Михайловка и Никольское.

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