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Политика

Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1024-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1024-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: пять — над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой. «Страна.ua» сообщила о массовой ночной атаке на Украину, в Одесской области произошли взрывы. The New York Times пишет, что ВС России быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, а позиции Киева ослаблены. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:58

По данным «Страна.ua» ракеты летят в сторону Винницкой области Украины.

08:55

«Страна.ua» пишет о взрывах в Одессе.

08:53

08:51

Глава МИД Латвии Байба Браже сказала Bloomberg, что странам нужно и дальше поставлять оружие Украине, чтобы склонить президента РФ Владимира Путина к переговорам:

«Мы считаем, что фактическое предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия… ускорило бы установление мира, поскольку это лишило бы Россию возможности атаковать и сравнять с землей украинские города и захватывать территории».

08:48

По данным «Страна.ua», в сторону Киевской, Полтавской, Кировоградской областей, подконтрольной ВСУ части Херсонской области летят ракеты. Жителей призвали идти в укрытия.

08:46

Агентство ТСН сообщило о ночных взрывах в Одесской области Украины.

08:44

«Страна.ua» пишет о ночной массированной атаке на Украину.

08:42

08:40

⚡️В Минобороны сообщили, что с 05:05 до 05:40 дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Владимирской областью.

08:36

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время атаки на Теребренское сельское погиб боец самообороны.

08:34

⚡️Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах уничтожили девять украинских беспилотников.

08:32

Bloomberg пишет, что украинский металлургический холдинг «Метинвест» остановит работы на угольной площадке «Шахтоуправление «Покровское» в Песчаном, поскольку приближается линия фронта.

08:29

По данным украинского телеканала ТСН, ночью были слышны взрывы в Буче Киевской области.

08:23

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу считает, что на отношения Киева и избранного президента США Дональда Трампа может повлиять поддержка украинских властей Демократической партии в предвыборный период.

08:17

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.

08:13

The New York Times пишет, что ВС РФ быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Украины.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: пять над Курской областью, четыре над Белгородской, три над Ростовской и один над Липецкой.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1024-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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