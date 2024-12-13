Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1024-й

Глава МИД Латвии Байба Браже сказала Bloomberg, что странам нужно и дальше поставлять оружие Украине, чтобы склонить президента РФ Владимира Путина к переговорам:
«Мы считаем, что фактическое предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия… ускорило бы установление мира, поскольку это лишило бы Россию возможности атаковать и сравнять с землей украинские города и захватывать территории».
По данным «Страна.ua», в сторону Киевской, Полтавской, Кировоградской областей, подконтрольной ВСУ части Херсонской области летят ракеты. Жителей призвали идти в укрытия.
⚡️В Минобороны сообщили, что с 05:05 до 05:40 дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Владимирской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время атаки на Теребренское сельское погиб боец самообороны.
⚡️Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах уничтожили девять украинских беспилотников.
Bloomberg пишет, что украинский металлургический холдинг «Метинвест» остановит работы на угольной площадке «Шахтоуправление «Покровское» в Песчаном, поскольку приближается линия фронта.
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу считает, что на отношения Киева и избранного президента США Дональда Трампа может повлиять поддержка украинских властей Демократической партии в предвыборный период.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.
The New York Times пишет, что ВС РФ быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Украины.
⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: пять над Курской областью, четыре над Белгородской, три над Ростовской и один над Липецкой.