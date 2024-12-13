Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1024-й

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Глава МИД Латвии Байба Браже сказала Bloomberg, что странам нужно и дальше поставлять оружие Украине, чтобы склонить президента РФ Владимира Путина к переговорам:

«Мы считаем, что фактическое предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия… ускорило бы установление мира, поскольку это лишило бы Россию возможности атаковать и сравнять с землей украинские города и захватывать территории».