Российский беспилотник уничтожил в Сумской области машину с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетыми в гражданскую одежду — они двигались в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Ссылаясь на товарищей из Сумской области, Лебедев добавил, что военнослужащих ВСУ выявили в количестве 12 человек, которые двигались из села Стецковка по трассе H-07.

«Обученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены», — сообщил Лебедев.

До этого российские войска нанесли удар по центру комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомире, а также по складам вооружения, после чего произошел мощный взрыв.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.