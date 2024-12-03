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Еще один фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов начал сотрудничать с СК

ТАСС: фигурантка дела о бронежилетах для ВС РФ начала сотрудничать со следствием

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РИА Новости

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, которая проходит фигуранткой по делу о поставке некачественных бронежилетов в Минобороны, начала сотрудничать со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, Антонова и ее адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении ареста.

Накануне другой обвиняемый по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 ноября Басманный суд Москвы отпустил Портянникова из СИЗО и отправил под домашний арест до 28 февраля 2025 года.

Портянников обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, выделенные Минобороны, поставив не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Главными обвиняемыми проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Ранее стало известно о новых исках по делу бывшего замминистра обороны Иванова.

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