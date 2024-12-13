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В России заметили редкую боевую машину

«Военный Осведомитель»: редкую боевую машину десанта БМД-3 заметили в России

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Иван Родионов/РИА «Новости»

Российская боевая машина десанта БМД-3, которая редко встречается в войсках, была замечена во время транспортировки на трейлере. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В видео показан тягач, перевозящий БМД-3 по дороге общего пользования. Ранее такие машины использовались для обучения военнослужащих.

БМД-3 была принята на вооружение Советской армии в 1990 году и оснащена пулеметом калибра 7,62 мм и автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм. Эта легкая боевая машина обеспечивает защиту экипажа от пуль стрелкового оружия. До 1997 года было произведено 137 единиц.

В октябре госкорпорация «Ростех» поставила в войска очередную партию БМП-3 и БМД-4М. БМП и БМД оборудованы так называемыми «накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала. Они позволяют лучше сохранять технику в боевых условиях.

Ранее российские бойцы в зоне СВО вооружили танк морским бомбометом.

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