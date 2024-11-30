Украинского чиновника уволили после разговора о вернувшихся в Мариуполь жителях

Советника мэра Мариуполя в составе украинских властных структур Петра Андрющенко отправили в отставку после разговора о возвращении людей в контролируемый Россией город. Об этом сообщил его бывший начальник, занимающий пост мэра Мариуполя Вадим Бойченко, передает ТАСС.

15 ноября Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, эвакуированных из города на территорию Украины, вернулись обратно, поскольку им «банально негде жить». После этого последовало заявление депутата от «Слуги народа» Максима Ткаченко о том, что жители возвращаются жить на подконтрольные России территории. Однако офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал его заявления, после чего Ткаченко назвал их «необоснованным и эмоциональным предположением».

До этого в пророссийской ВГА Харьковской области заявили об отказе нескольких тысяч пожилых жителей Купянска от обязательной эвакуации и массовом возвращении в свои дома эвакуированных жителей этого города и поселка Ковшаровка. Подчеркивалось, что люди возвращаются домой вопреки продолжению боевых действий и сопротивлению украинских властей.

Ранее в Мариуполе увидели специалистов из КНДР.