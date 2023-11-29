Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Казахстане посадили бойца ЧВК «Вагнер»

В Казахстане посадили в тюрьму бойца ЧВК «Вагнер» за участие в СВО

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

В Казахстане посадили в тюрьму гражданина страны, который в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

Осужденного зовут Александр Шомполов — он уроженец Красноярского края, однако имеет гражданство Казахстана.

«В марте текущего года, находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через социальную сеть «ВК» узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию «Вагнер» для участия в боевых действиях на территории Украины», — указано в сообщении пресс-службы.

Казахстанский суд обвинил Шомполова в «подрывы конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины».

До этого в Дагестане поймали двух бывших вагнеровцев, организовавших похищение человека.

Ранее бойцам ЧВК «Вагнер» вручили первые удостоверения ветеранов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий