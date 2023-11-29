В Казахстане посадили бойца ЧВК «Вагнер»

В Казахстане посадили в тюрьму гражданина страны, который в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

Осужденного зовут Александр Шомполов — он уроженец Красноярского края, однако имеет гражданство Казахстана.

«В марте текущего года, находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через социальную сеть «ВК» узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию «Вагнер» для участия в боевых действиях на территории Украины», — указано в сообщении пресс-службы.

Казахстанский суд обвинил Шомполова в «подрывы конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины».

До этого в Дагестане поймали двух бывших вагнеровцев, организовавших похищение человека.

Ранее бойцам ЧВК «Вагнер» вручили первые удостоверения ветеранов.