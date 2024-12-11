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В Кремле назвали СВО абсолютным приоритетом для России

Песков: СВО является абсолютным приоритетом для России, ее цели будут достигнуты

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Станислав Красильников/РИА Новости

Спецоперация на Украине является для России «абсолютным приоритетом», и ее цели будут достигнуты. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«СВО является абсолютным приоритетом для нашей страны. Мы должны защитить интересы, безопасность наших людей», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как отразится на СВО ослабление влияния РФ на Ближнем Востоке из-за ситуации в Сирии.

Песков также подчеркнул, что спецоперация «идет своим чередом», и «все цели будут достигнуты», а интересы России «будут обеспечены».

При этом он отметил, что Россия сохраняет контакты с главами стран Ближнего Востока и «намерена делать так дальше».

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия в свое время помогла Сирии справиться с терроризмом и «потратила на это очень много усилий», а остальное предстояло сделать руководству президента Башара Асада. По его словам, сейчас российская сторона исходит из «реалий, которые есть на земле».

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о казни родственника Асада.

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