Зеленский прибыл в Запорожскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, где пообщался с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик встретился с бойцами 27-й реактивной артиллерийской бригады из дивизиона, работающего с ракетными системами американского производства HIMARS. Зеленский поздравил военных с днем сухопутных войск и с недавним днем ракетных войск и артиллерии, а также вручил некоторым из военных награды.

«Пусть HIMARS не подводят, пусть бьют по вражеским целям», — заявил он.

Также Зеленский посетил первую на Украине подземную передовую хирургическую группу, в которой медики принимают раненых бойцов прямо с поля боя и оказывают им медицинскую помощь. Врачам были вручены государственные награды за усилия по спасению жизней.

До этого бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия располагает достаточными силами, чтобы установить полный контроль над Херсонской и Запорожской областями. Военный считает, что Москва хочет «легитимизировать статус» этих регионов, заняв их полностью.

Ранее Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за поддержку России.