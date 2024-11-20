Зеленский одобрил закон о лишении госнаград за поддержку России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении государственных наград за популяризацию России. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Закон предполагает лишение госнаград за «совершение действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию, ее органы власти и их представителей, а также их действия, которые создают положительный образ РФ».

Правом лишать госнаград наделяются представители Совета национальной безопасности и обороны Украины.

20 ноября депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент страны принял закон, согласно которому граждан Украины будут лишать государственных наград за поддержку России.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

Уточнялось, что украинский парламент 3 марта принял поправки в уголовный кодекс страны. Так, согласно изменениям, первый закон карает за сотрудничество с РФ сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.

Ранее в НОК Украины призвали лишить Бубку госнаград из-за бизнеса в России.