Зеленский одобрил закон о лишении госнаград за поддержку России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении государственных наград за популяризацию России. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Закон предполагает лишение госнаград за «совершение действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию, ее органы власти и их представителей, а также их действия, которые создают положительный образ РФ».
Правом лишать госнаград наделяются представители Совета национальной безопасности и обороны Украины.
20 ноября депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент страны принял закон, согласно которому граждан Украины будут лишать государственных наград за поддержку России.
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.
Уточнялось, что украинский парламент 3 марта принял поправки в уголовный кодекс страны. Так, согласно изменениям, первый закон карает за сотрудничество с РФ сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.
Ранее в НОК Украины призвали лишить Бубку госнаград из-за бизнеса в России.