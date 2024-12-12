Ряд командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) заработали репутацию «мясников». Об этом пишет французская газета Monde.

«Их качество (командиров) неодинаково, некоторые из них имеют репутацию «мясников», которые используют своих людей как «пушечное мясо»», — отмечает издание.

По данным издания, набор в ВСУ в последние месяцы снизился. Если в начале конфликта в украинскую армию вступали порядка 35 тысяч человек в месяц, то прошедшей осенью этот показатель находился в районе 20 тысяч в месяц.

О жестоком обращении с солдатами неоднократно рассказывали пленные бойцы ВСУ.

Недавно пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в окопе трое суток, постоянно угрожая.

Другой украинский пленный Александр Залесский рассказал, что командиры ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в ВСУ рассказали о нехватке пехоты и опытных командиров.