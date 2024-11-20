Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку боевой пехоты и опытных командиров. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на рассказы военнослужащих ВСУ.

Сообщается, что из-за нехватки опытных бойцов произошло истощение украинской обороны, что привело к успехам Вооруженных сил РФ. Отмечается, что многие украинские бригады измотаны.

Также в статье говорится о том, что Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности. В частности, бойцы ВСУ отметили снижение интенсивности артиллерийского огня с их стороны.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее. Он отметил, что «либеральный мейнстрим» не осознает, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее, так как ситуация для Украины становится все хуже.

Ранее в Британии заявили о завершении обучения 200 украинских пилотов.