Пленный боец ВСУ рассказал о предательстве командиров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости украинский пленный Александр Залесский.

Залесского вместе с сослуживцами высадили в селе Галицыновка в ДНР. В результате активных боев шестеро из восьми солдат получили ранения. Еще двоих не удалось спасти.

Раненые солдаты ВСУ оказали друг другу первую помощь и направились к точке эвакуации. Прибыть туда им удалось лишь следующим утром. Однако увозить бойцов никто не стал, за ними даже не стали выезжать.

«С других позиций два человека подтянулись, тоже раненые. В общем, своих не дождались и приняли единогласное решение, единодушное — сдаться в плен», — сказал Залесский.

Недавно другой военнопленный Денис Петраков рассказал, что одно из подразделений украинской армии за две недели боев на Покровском направлении потеряло свыше 80% личного состава.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как бойцов учат стрелять по видео.