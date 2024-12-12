В Белом доме признали бесполезность танков Abrams для Украины

Танки Abrams производства США оказались бесполезными для украинских войск на поле боя и не повлияли должным образом на ситуацию на фронте, заявил советник по национальной безопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан. Его цитирует журнал Military Watch Magazine.

«Что касается танков Abrams, мы отправили танки Abrams на Украину <...> Эти танковые подразделения на самом деле недоукомплектованы, поэтому это не самая полезная часть техники для них в этом конфликте», — сказал Салливан.

Издание отмечает, что на Западе изменился консенсус по Abrams. Предполагается, что из-за этого Австралия может не поставить часть танков.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли две трети американских танков M1 Abrams, которые были переданы Киеву западными союзниками.

По данным СМИ, чаще всего российские военные уничтожали Abrams с помощью управляемых артиллерийских боеприпасов и дронов-камикадзе. При этом несколько американских танков стали трофеями Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали обвешивать американские и немецкие танки советскими комплексами «Контакт-1».