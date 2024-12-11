Курдские формирования в Манбидже заключили перемирие с оппозицией

Курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) в Манбидже заключили перемирие с сирийской вооруженной оппозицией и будут выведены из города в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего формированиями Мазлуму Абди.

«Мы достигли соглашения о прекращении огня в Манбидже при посредничестве США… бойцы Военного совета Манбиджа будут выведены из этого района как можно скорее», — сказал он.

9 декабря сообщалось, что Сирийская национальная армия полностью взяла под контроль Манбидж. Город удерживался курдскими отрядами СДС, по ним наносили авиаудары.

До этого телеканал Sky News сообщал, что захватившая власть в Сирии оппозиция вошла в удерживаемый формированиями курдов Манбидж. В прошлом мятежники и курдские Силы демократической Сирии действовали вместе, чтобы противодействовать силам правительства Сирии.

Ранее СМИ сообщили об уходе российских военных с двух баз в Сирии.