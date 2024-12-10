Еще два беспилотника сбили вблизи Крыма

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Об этом информирует Министерство обороны России.

10 декабря, в промежутке с 10:40 до 11:10 по московскому времени, средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над акваторией Черного моря.

Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Вооруженные силы Украины активно используют беспилотные летательные аппараты и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на территории России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику.