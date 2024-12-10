Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) залетел прямо в форточку жилого дома в Курахово, где находилась позиция пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам оператора дрона Южной группировки войск с позывным «Печорин», вражеский пулеметчик занял позицию в многоэтажном доме, откуда держал под контролем основную дорогу, не давая российской пехоте зайти в город.

Оператор российского БПЛА «Молния-2» сумел, не совершая дополнительных маневров, с максимального расстояния точно попасть дроном с двумя боезарядами КЗ-6 прямо в форточку и подавить пулеметный огонь противника.

9 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России контролируют большую часть многоквартирных домов в западной части Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее ВС России закрепились в центре Курахово.