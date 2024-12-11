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В Севастополе работает ПВО

Губернатор Развожаев сообщил о работе систем ПВО в Севастополе

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Olga Sokolova/Global Look Press

Губернатор Севастополя Сергей Развожаев сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона. Соответствующее сообщение было размещено в его Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. <..> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — заявил чиновник.

Подчеркивается, что основную опасность для граждан представляют «осколки» ракет, а потому им следует находиться в помещении и избегать открытых пространств.

«По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — рассказал он.

10 декабря морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение.

6 декабря бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что украинские спецслужбы приступили к разработке плана по разрушению Крымского моста. Но, как он сказал, одной атаки Киеву будет недостаточно для достижения цели. Более того, западные дальнобойные ракетные системы Taurus и ATACMS не помогут Украине осуществить задуманное.

Ранее была названа страна, которая разработала атаковавший Крымский мост дрон «Гавия».

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