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В РФ прокомментировали ракетную атаку на Таганрог

Депутат Чепа заявил о политическом и военном ответе на ракетную атаку Таганрога

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия использует все средства, чтобы ответить на ракетную атаку ВСУ по Таганрогу. Его слова передает «Лента.ру».

«Будем уничтожать эти беспилотники (и ракеты. — «Газета.Ru»), будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах», — поделился депутат.

Он добавил, что ВСУ находятся в состоянии агонии, своими атаками пытаясь воздействовать «на своих хозяев».

До этого Telegram-канал Baza писал, что украинские военнослужащие, предварительно, использовали баллистические ракеты ATACMS во время атаки на город Таганрог в Ростовской области.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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