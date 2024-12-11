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ВСУ потеряли под Курском более 200 военнослужащих за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли под Курском более 200 военнослужащих и танк

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская армия также лишилась танка, трех боевых машин пехоты «Bradley» американского производства, семи автомобилей и шести минометов. Один боец сдался в плен.

Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 39 860 военнослужащих, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее снайперы уничтожили в Курской области группу военных ВСУ.

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