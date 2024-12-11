В Минобороны РФ сообщили об уничтожении группы военных ВСУ в Курской области

Снайперы ВС РФ уничтожили группу военных ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, снайперы ВС РФ учитывают и сопоставляют все факторы, влияющие на стрельбу, к примеру, направление ветра, дистанцию до цели. Снайперы работают в парах, один из них дает целеуказание, другой открывает огонь на поражение.

«Первым выстрелом, с дистанции более 1 000 м был уничтожен противник в лесопосадке. Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих боевиков киевского режима», — пояснили в Минобороны.

До этого российский снайпер, командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» победил в снайперской дуэли двух снайперов Главного управления разведки (ГУР) Украины в ходе боевых действий в Курской области. Видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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