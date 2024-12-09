Город Манбидж полностью перешел под контроль антиправительственных войск Сирии

«Сирийская национальная армия» полностью взяла под контроль город Манбидж, сообщает агентство Anadolu.

«Манбидж полностью очищен от террористов »Рабочей партии Курдистана», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что город удерживался курдскими отрядами SDF, по ним наносили авиаудары.

До этого телеканал Sky News сообщал, что поддерживаемые Турцией повстанцы, захватившие власть в Сирии, вошли в удерживаемый формированиями курдов город Манбидж, расположенный на севере республики.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявило, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.