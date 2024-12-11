Водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от военкомата украинца

На Украине неизвестный водитель, который проезжал мимо места, где проводилась мобилизация местного населения, на ходу открыл дверь машины и помог украинцу сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua», опубликовав соответствующие кадры.

Где было снято видео, не уточняется. Автор ролика посмеялся над военкоматом, которому «устроили тренировочку» в виде пробежки за уезжающей машиной.

Это же видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он подверг жесткой критике случаи насильственной мобилизации на Украине.

До этого сообщалось, что в Одессе жители перекрыли дорогу в городе из-за мобилизации, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования.

Портал Stopkor сообщал, что Закарпатье мужчина представлялся сотрудником ТЦК и продавал военнообязанным мужчинам «документы» о непригодности к службе.

Ранее на Украине заявили о законности проведения уличной мобилизации без полиции.