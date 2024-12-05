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На Украине мужчина выдавал себя за военкома и продавал липовые справки о негодности

Мошенник из Закарпатья продавал фальшивые документы о непригодности к службе

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Национальная полиция Украины

В Закарпатье мужчина представлялся сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) и продавал мужчинам «документы» о непригодности к службе. Об этом сообщает портал Stopkor.

По данным портала, 32-летний житель Раховщины представлялся работником ТЦК и предлагал военнообязанным помочь сняться с воинского учета по состоянию здоровья.

За свои услуги злоумышленник требовал $18 тыс. В обмен на деньги он обещал выдать удостоверение о непригодности к воинской службе. Однако вместо подлинных документов клиентам передавали поддельные справки, напечатанные на обычном принтере.

Злоумышленника задержали во время получения денег от очередного клиента. Во время расследования сотрудники полиции собрали доказательства, подтвердившие его причастность к мошеннической деятельности. В итоге мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

До этого сотрудники украинских правоохранительных органов задержали группу мошенников из Одессы, которые вымогали деньги у военнообязанных граждан.

Ранее на Украине задержали стража порядка, подрабатывавшего переправкой уклонистов в Приднестровье.

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