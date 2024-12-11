Стало известно, какие страны хочет атаковать Израиль в ближайшие месяцы

Власти Израиля после Сирии хотели бы атаковать Ирак и Иран в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на бывшего вице-президента Ирана и ветерана Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсена Резаи.

По его словам, Израиль начал с сектора Газа, затем вторгся в Ливан и Сирию.

«В ближайшие месяцы они намерены атаковать Ирак и мечтают продолжить нападения на Иран», — поделился Резаи.

До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированный источник сообщал, что список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников палестинское движение ХАМАС передало официальным лицам Египта.

В настоящее время посредники проводят консультации, чтобы достичь перемирия в Газе и добиться вывода израильских войск из Филадельфийского коридора — территории на границе между Египтом и Газой. По словам источника Al Arabiya, управление контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе с Египтом планируется передать Палестинской национальной администрации.

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