Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский морпех заявил, что офицеры ВСУ приказывают бойцам нападать на жителей

Морпех Гранит: бойцы ВСУ получают от офицеров приказы на расправы над жителями

close
Reuters

Командование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывает рядовым солдатам расправляться с мирными жителями на подконтрольных им территориях, заявил командир батальона одного из полков морской пехоты в составе российских войск с позывным «Гранит». Его слова передает ТАСС.

Мужчина отметил, что данные о действиях украинских офицеров попали в распоряжение Вооруженных сил РФ благодаря перехвату сообщений.

«Есть у них (ВСУ. — «Газета.Ru») такой оперативный дежурный, «Звериный» [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — рассказал военный.

По словам «Гранита», «Звериный» требует от рядовых украинских бойцов расправляться с мирными жителями максимально жестокими способами.

29 ноября в распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры одного из украинских военных автомобилей, на котором были запечатлены обстрелы жилых домов в Курской области. На кадрах видно, как вторгшиеся в регион солдаты ВСУ открывают огонь по зданиям, переходя от одной постройки к другой. При этом местные жители не оказывают им никакого сопротивления.

Ранее очевидец рассказал, как украинские бойцы прострелили колени жительнице Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами