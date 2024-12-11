Командование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывает рядовым солдатам расправляться с мирными жителями на подконтрольных им территориях, заявил командир батальона одного из полков морской пехоты в составе российских войск с позывным «Гранит». Его слова передает ТАСС.

Мужчина отметил, что данные о действиях украинских офицеров попали в распоряжение Вооруженных сил РФ благодаря перехвату сообщений.

«Есть у них (ВСУ. — «Газета.Ru») такой оперативный дежурный, «Звериный» [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — рассказал военный.

По словам «Гранита», «Звериный» требует от рядовых украинских бойцов расправляться с мирными жителями максимально жестокими способами.

29 ноября в распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры одного из украинских военных автомобилей, на котором были запечатлены обстрелы жилых домов в Курской области. На кадрах видно, как вторгшиеся в регион солдаты ВСУ открывают огонь по зданиям, переходя от одной постройки к другой. При этом местные жители не оказывают им никакого сопротивления.

Ранее очевидец рассказал, как украинские бойцы прострелили колени жительнице Донецкой народной республики (ДНР).