РИА Новости сообщило о расстреле украинскими солдатами домов в Курской области

Украинские солдаты, вторгшиеся в Курскую область, стреляли по домам местных жителей, несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления с их стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с камеры украинского военного автомобиля.

На кадрах, продемонстрированных журналистами, можно увидеть бойцов ВСУ, которые расстреливают дома, переходя от одного к другому. Кроме того, они взламывают двери строений и вторгаются в помещения. Отмечается, что видимой угрозы украинским солдатам и ответного огня нет.

В начале октября сообщалось, что российские силовики обнаружили кадры с доказательством расправы солдат ВСУ над жителями Курской области. На кадрах можно увидеть солдата ВСУ, который сначала предлагает кому-то выйти, а затем делает несколько прицельных выстрелов в противоположную часть комнаты, где находятся мужчина в инвалидном кресле и человек, лежащий у дивана.

Ранее в России возбудили дело против бойцов ВСУ, обстрелявших церковь в Курской области.