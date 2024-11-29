Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РИА Новости сообщило о расстреле украинскими солдатами домов в Курской области

РИА Новости: солдаты ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские солдаты, вторгшиеся в Курскую область, стреляли по домам местных жителей, несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления с их стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с камеры украинского военного автомобиля.

На кадрах, продемонстрированных журналистами, можно увидеть бойцов ВСУ, которые расстреливают дома, переходя от одного к другому. Кроме того, они взламывают двери строений и вторгаются в помещения. Отмечается, что видимой угрозы украинским солдатам и ответного огня нет.

В начале октября сообщалось, что российские силовики обнаружили кадры с доказательством расправы солдат ВСУ над жителями Курской области. На кадрах можно увидеть солдата ВСУ, который сначала предлагает кому-то выйти, а затем делает несколько прицельных выстрелов в противоположную часть комнаты, где находятся мужчина в инвалидном кресле и человек, лежащий у дивана.

Ранее в России возбудили дело против бойцов ВСУ, обстрелявших церковь в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами