Солдаты ВСУ в ходе зачистки Селидово (ДНР) стреляли в гражданских без разбору, а одной мирной жительнице повредили колени. Об этом рассказал один из местных жителей, кадры из показаний которого предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Российских военных здесь еще не было. Они (украинские боевики. - прим. ред.) начали расстреливать мирных жителей», — заявил очевидец.

По его словам, нельзя точно определить какие подразделения совершали преступные действия в отношении местных жителей, поскольку на них не было познавательных знаков. Он добавил, что на бойцах были лишь зеленая и синяя изолента на касках, а шевронов не было. Местный житель добавил, что ВСУ ходили по городу и открыто применяли оружие.

«Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили», — рассказал он.

В начале октября сообщалось, что российские силовики обнаружили кадры с доказательством расправы солдат ВСУ над жителями Курской области. На кадрах можно увидеть солдата ВСУ, который сначала предлагает кому-то выйти, а затем делает несколько прицельных выстрелов в противоположную часть комнаты, где находятся мужчина в инвалидном кресле и человек, лежащий у дивана.

Ранее очевидец рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью в Селидово.